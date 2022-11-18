Российские ракеты продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n176922-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі росія сьогодні, 11 листопада, розмістила на бойовому чергуванні сім кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом чотири ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше сьогодні прес-служба Оперативного командування «Південь» повідомляла, що рашисти розмістили в Чорному морі підводний човен із чотирма «калібрами».

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — чотири судна;

до Чорного моря — жодне з суден.