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Российские ракеты продолжают угрожать Украине

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

18 ноя 2022, 12:54
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У Чорному морі росія сьогодні, 11 листопада, розмістила на бойовому чергуванні сім кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом чотири ракети.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше сьогодні прес-служба Оперативного командування «Південь» повідомляла, що рашисти розмістили в Чорному морі підводний човен із чотирма «калібрами».

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — чотири судна;
  • до Чорного моря — жодне з суден.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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