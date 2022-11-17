Момент ликвидации ракеты над Киевом попал на видео

https://racurs.ua/n176896-moment-likvidacii-rakety-nad-kievom-popal-na-video-video.html

Ракурс

Сили протиповітряної оборони 17 листопада збили над Києвом чотири крилаті ракети та п’ять дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed».

Два безпілотники вдалося збити над Київським водосховищем. Прильотів в Київській області не було зафіксовано. Один з моментів збиття російської ракети потрапив на відео.

Нагадаємо, російські стратегічні літаки сьогодні запустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Збити вдалося чотири ракети — всі вони були ліквідовані в небі над Київщиною. Також окупанти запустили з білорусі п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 — всі вони також були збиті в Київській області. Південь України росіяни атакували з кораблів у Чорному морі, запустивши ракети «Калібр», а також двома винищувачами Су-30. Останні випустили щонайменше шість ракет Х-59 — збито дві.