Суд в Гааге квалифицирует войну на Донбассе с 2014 года как международный вооруженный конфликт под контролем рф

https://racurs.ua/n176895-sud-v-gaage-kvalificiruet-voynu-na-donbasse-s-2014-goda-kak-mejdunarodnyy-voorujennyy-konflikt-pod.html

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Гаазький суд кваліфікує війну в так званій днр з середини травня 2014 року як міжнародний збройний конфлікт під повним контролем росії

Про це заявила голландський експерт із правових питань Марієке де Хоон, повідомляється у трансляції з зали суду.

У збитті рейсу MH17 винна рф, оскільки запуск ракети з ЗРК «Бук» здійснювався з території, підконтрольної бойовикам фейкової днр.

Суд вважає, що росія підтримувала бойові дії в цьому районі — низка підозрюваних, зокрема, ігор гіркін мають російське громадянство.

З середини травня 2014 року росія забезпечувала підготовку військових квазі-республіки. Суд також вважає, що російських чиновників було залучено до планування атаки на літак.

Звільнити обвинувачених від відповідальності міг би «бойовий імунітет» — цей принцип свідчить, що відповідальність військового командування не настає за умов бойової обстановки чи проведення військових заходів. Однак, зазначає суд, цей принцип не застосовний у цьому випадку, оскільки обвинувачені не перебували в російській регулярній армії і росія не несла відповідальності за їхні дії.

Крім того, Гаазький суд назвав «Алмаз-Антей» компетентною у справі МН17. Експерти заявили про її зв’язок із російською владою. Тому переконливість свідчень співробітника корпорації під питанням.

«Алмаз-Антей» — російський концерн, що об'єднує підприємства, які розробляють і випускають зенітно-ракетне і радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Штаб-квартира розташована у Москві. Входить до переліку стратегічних оборонних підприємств росії.

Нагадаємо, суд в Гаазі визнав Ігоря Стрєлкова винним у катастрофі «Боїнга» на Донеччині і вбивстві 298 людей 2014 року.

Винними, за рішенням суду, є і Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Четвертий підсудний — Олег Пулатов — виправданий, він нібито не причетний до запуску ракети.

Дубинському, Гіркіну та Харченку суд призначив довічне ув’язнення. Вони мають виплатити компенсацію родичам загиблих у повному обсязі — тобто 16 млн євро.