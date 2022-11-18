Военные назвали два самых горячих направления фронта, где россияне несут максимальные потери

https://racurs.ua/n176932-voennye-nazvali-dva-samyh-goryachih-napravleniya-fronta-gde-rossiyane-nesut-maksimalnye-poteri.html

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Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються епіцентрами, найгарячішою точкою війни. Ворог там зазнає неймовірні втрати.

Від взводу до роти противник може загубити за добу на Бахмутському або Авдіївському напрямках. Пріоритети їхнього військово-політичного керівництва, щоб показати своєму населенню хоч якесь досягнення на полі бою, змушують їх гнати в цю машину смерті. Єдине, про що ми шкодуємо, — ми також маємо втрати, хоч і менші, ніж у противника, — заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону 18 листопада.

Від взводу до роти противник може загубити за добу на Бахмутському або Авдіївському напрямках. Череватий розповів, що пріоритети військово-політичного керівництва рф — це показати своєму населенню хоч якесь досягнення на полі бою. Це змушує росіян гнати солдатів у машину смерті.

За словами Череватого, українські військові щодня роблять все, щоб противник не зміг «досягнути своєї мети, прорвати оборону і вийти на оперативний простір».

Там гнучка лінія фронту на невеликій відстані. Там йде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад, командирам на місцях доводиться ухвалювати складні рішення про те, щоб відійти. Здебільшого ці позиції потім відвойовуються. Найголовніше — там тримається оборона багато місяців і ворог не може досягнути головного — прорватися і вийти далі завойовувати нашу землю, — додав Черватий.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська рф вели наступ, щоб витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

Підконтрольна ЗСУ Авдіївка знаходиться за кілька кілометрів на північ від Донецька. За майже дев’ять місяців військових дій російські війська не досягли великих успіхів у цій місцевості, проте, як повідомило міноборони РФ, їм вдалося взяти під контроль населений пункт Опитне у так званій днр. За оцінками американського Інституту військових досліджень (ISW), саме на цю ділянку фронту росія перекинула війська після відходу з Херсона.

Згідно з оперативним зведенням Генштабу України, ще одним осередком боїв зараз є місцевість у районі міста Бахмут. Там позиції ЗСУ обстрілюються з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Гарячою точкою на карті в останню добу стала і територія навколо Куп’янська. Цей важливий залізничний вузол у Харківській області було відбито українською армією у вересні під час стрімкого наступу. Проте з того часу ЗСУ мало просунулися на схід.