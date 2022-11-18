Из Берлина в Кабмин - экс-посол Украины в ФРГ получил новую должность

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Ракурс

Кабмін призначив колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України.

Про це 18 листопада повідомив у своїх соцмережах представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

На цій посаді він перебував більше семи років — із початку 2015 по 9 липня 2022 року, а це незвично довгий термін для дипломата. Мельник повсякчас привертав увагу ЗМІ, дав безліч інтерв’ю, узяв участь у багатьох ток-шоу і часто робив скандальні заяви.

Багато хто в Німеччині вважав його голосом України, яка активно бореться з російськими загарбниками. Не бракувало і тих, хто закликав відправити його додому за начебто неналежні для посла висловлювання.

Багато хто вважає, що «без його зусиль, без його присутності в ЗМІ та суспільного тиску, наприклад, здійснювати постачання зброї з Німеччини було б ще складніше», — вказували журналісти програми Tagesschau першого каналу німецького суспільно-правового телебачення.

Він, наче лев, бореться за свою країну, — писало видання Bild.

За словами екскерівника Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганса-Георґа Маасена, з точки зору Києва, «це непересічна людина, яка робить видатну роботу для України, неймовірно добре відстоює її позиції».

Багато спостерігачів віддають належне вмінню посла Мельника відстоювати інтереси України, прагненню мобілізувати всі сили, щоби зупинити російське вторгнення.

Оцінки ж його особистості розходяться: одні бачать в українському дипломаті діяча, який користується великою повагою в політичних колах, інші вважають його банальним бунтівником і скандалістом.

Від початку вторгнення РФ в Україну Мельник неодноразово в різкій формі критикував німецьких політиків, зокрема, найвищого рангу. Приміром, він неодноразово звинувачував ексканцлерку Анґелу Меркель і колишнього міністра закордонних справ, а нині президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра за те, що, на його думку, саме вони своєю політикою умиротворення щодо Москви уможливили напад Росії на Україну.

Коли ж Меркель відкинула це звинувачення, Мельник дорікнув їй тим, що вона не висловила «ані найменшого натяку на самокритику». На відміну від Меркель, Штайнмаєр публічно визнав свої політичні помилки у минулому: «Ми трималися за мости, в які Росія не вірила і щодо яких нас застерігали наші партнери».

Проте невдоволення Києва діяльністю Штайнмаєра на посаді глави МЗС ФРН стало причиною того, що в середині квітня президент Володимир Зеленський відмовився прийняти свого німецького колегу, вказавши, що волів би мати справу з нинішнім канцлером Олафом Шольцем.

Але тут уже Шольц не захотів їхати, коли перед тим відмовили главі держави — і це стало приводом для чергового випаду українського посла в Берліні. Мельник заявив, що глава німецького уряду «вдає із себе ображеного». При цьому він використав яскравий ідіоматичний вираз, який у дослівному перекладі українською звучить як «грати в ображену ліверну ковбасу» («beleidigte Leberwurst spielen»). Коли ж цей вислів спричинив скандал, він не вибачився перед Шольцем. «Йдеться не про те, щоб перепрошувати, а про те, щоб проводити в ці дні правильну політику», — пояснював посол в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk.

І лише півтора місяця потому Мельник визнав використаний ним вислів «дипломатично недоречним». «Це висловлювання, про яке я, оглядаючись назад, звісно, жалкую», — сказав Андрій Мельник в інтерв’ю Der Spiegel, запевнивши, що хоче вибачитися перед Олафом Шольцем під час особистої зустрічі.

Однак найчастіше Мельник напускався на німецьких політиків із критикою за затягування постачання озброєнь Києву, за недостатню.

Останньою у часі заявою Мельника, що викликала міжнародний скандал, стала його оцінка ролі провідника крила Організації українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери та його співпраці з німецькими націонал-соціалістами.