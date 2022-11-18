ОАСК готовился узаконить возвращение Януковича на Банковую — «Схемы»

https://racurs.ua/n176940-oask-gotovilsya-uzakonit-vozvraschenie-yanukovicha-na-bankovuu-shemy.html

Ракурс

Ключову роль у поверненні Віктору Януковичу статусу президента України, за даними розслідувачів проекту «Схеми», відводилася Окружному адміністративному суду Києва.

Судді мали винести рішення на користь Януковича за двома позовами про нібито «незаконне» позбавлення його статусу президента України.

Позови мали розглянути після передбачуваного захоплення столиці України російськими військами.

У новому розслідуванні «Схеми» дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку росія планувала встановити в разі успішного взяття Києва військами рф у лютому-березні 2022 року.

Як виявилося, ще до початку повномасштабного наступу росії в українській столиці вже готувався сценарій «юридичного узаконення» поновлення Януковича, рішенням українського суду.

Пам’ятаєте появу Януковича у Мінську? — запитують розслідувачі.

Ключову роль в цьому сценарії мав зіграти Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком. Він мав винести рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його звання президента України у 2014 році.

Журналісти зібрали факти, які показують, чому Кремль міг покладатись на цей суд, і як ОАСК фактично в ручному режимі керував цими процесами.

По-перше, суд прийняв позови Януковича до розгляду попри пропущені терміни давності на 7 років.

По-друге, в ОАСК потурбувались, щоб позови Януковича потрапили на розгляд конкретним суддям.

Один — судді Аблову, призначеному в ОАСК особистим указом Януковича. Щоб автоматична система авторозподілу «обрала» саме Аблова, 40 суддів написали заяву про відпустку (в яку вони не пішли).

Рішення за другим («страхувальним») позовом мав винести суддя Качур, який у 2004 як член ЦВК визнав Януковича переможцем на виборах президента попри масові фальсифікації.

Обом позовам, попри суспільну значимість, був присвоєний спрощений статус — це давало змогу винести рішення у будь-який потрібний момент суддею одноосібно, без проведення жодних засідань.

Обидві справи закрили по-тихому, коли вже російські війська втекли з Київщини під натиском ЗСУ.

Нагадаємо, що «невідкладна» ліквідація цього суду, ініційована президентом Зеленським, триває вже півтора року, а судді ОАСК, маючи статус обвинувачених у справі НАБУ про створення «злочинної організації і захопленні влади», наразі щодня продовжують вершити правосуддя іменем України.

За реформу судової системи в Офісі президента відповідає Андрій Смирнов. У розслідуванні «Схеми» детально пройшлись по його зв’язках з Андрієм Портновим — проросійським діячем, юридичним радником режиму Януковича, який дивом втік на захід у червні 2022 року.