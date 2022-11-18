СБУ объявила новое подозрение митрополиту московской церкви в Виннице, печатавшем пропаганду рф (ФОТО)

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Митрополиту УПЦ МП Іонафану на Вінниччині, який виправдовував російську агресію, повідомили нові підозри.

Прес-служба СБУ розповіла 18 листопада, що у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали «священник» зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

В СБУ повідомили, що у своїх «агітках» церковник закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії. Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України, — йдеться у повідомленні спецслужби.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше, за матеріалами СБУ митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.