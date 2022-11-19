Элизабет Холмс, фото - Наша нива

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Елізабет Холмс засудили до 11 років в’язниці за масштабне шахрайство зі стартапом Theranos

На початку 2010-х років Холмс називали «новим Стівом Джобсом», вісім років тому вона стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі. А інвесторами були екс-президент Білл Клінтон, міністр освіти при адміністрації Трампа Бетсі Девас, медіа-магнат Руперт Мердок, технологічний магнат Ларрі Еллісон та багато інших.

Theranos роками розробляв універсальний пристрій, який, як стверджували автори, може діагностувати сотні різних захворювань, включаючи рак і діабет, за допомогою однієї краплі крові. Однак, як з’ясував суд, цей пристрій виявився муляжем, а керівник компанії свідомо ввів в оману інвесторів проекту.

У січні 2022 року після тримісячного судового розгляду присяжні визнали Елізабет Холмс винною за чотирма з 11 пунктів, включаючи змову з метою обману інвесторів, обман громадськості та шахрайство з електронною поштою. Прокуратура вимагала для постраждалих 15 років в’язниці та 800 млн дол. компенсації.

Сама Холмс визнавала недоліки в конструкціях Theranos, але наполягала, що ніколи нікого навмисно не вводила в оману. Захист просив суд обмежити його 18 місяцями домашнього арешту. Понад 130 друзів, родичів і колишніх співробітників Theranos звернулися до судді з клопотанням про більш м’який вирок.

Перед оголошенням вердикту 38-річна Холмс виступила з промовою, в якій зі сльозами просила вибачення перед інвесторами та пацієнтами.

Я спустошена своїми невдачами. Я відчувала глибокий біль, тому що підвела людей, — сказала вона. — Я шкодую про свої невдачі кожною клітинкою свого тіла. Невдача — це нормально. Але невдача через шахрайство — це ненормально, — сказав їй суддя Едвард Давіла та назвав її справу повчальною історією для інших лідерів Кремнієвої долини.

Холмс повинен буде відбувати покарання з 27 квітня. Вона має однорічного сина, зараз вагітна другою дитиною. Очікується, що її захист оскаржить вирок.

Її ділового партнера Рамеша Балвані судили окремо, його також визнали винним у шахрайстві та винесуть вирок наступного місяця.

Theramos вважався одним із найкращих проектів Кремнієвої долини останніх десятиліть. На піку популярності компанія оцінювалася в 9 млрд дол. Елізабет Холмс і керівництво Theramos пообіцяли революціонізувати світ медицини та галузі охорони здоров’я.

Апарат під назвою «Едісон» був покликаний діагностувати багато небезпечних захворювань за однією краплею крові з пальця. Холмс назвав його «iPod медицини» і стверджував, що незабаром цей пристрій з’явиться в кожному домі.

Серед інвесторів Theranos були найвідоміші політики та бізнесмени США — екс-президент Білл Клінтон, міністр освіти при адміністрації Трампа Бетсі Девас, медіа-магнат Руперт Мердок, технологічний магнат Ларрі Еллісон та багато інших. До ради директорів компанії увійшли колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер і Джордж Шульц, а також екс-глава Пентагону Джеймс Меттіс.

Інтерес до Theranos виявив і Джо Байден, який тоді обіймав посаду віце-президента в адміністрації Барака Обами.

Загалом Холмс вдалося залучити на розвиток свого стартапу понад 900 млн дол. Вона заснувала свій бізнес у підлітковому віці, незабаром після того, як кинула факультет хімічної інженерії в престижному Стенфордському університеті.

У 2015 році журналіст Wall Street Journal Джон Каррейра опублікував серію викривальних статей про Theranos. Зокрема, його увагу привернула надзвичайна секретність компанії, він проводив своє розслідування протягом кількох років і врешті-решт зумів довести, що технологія, яка розробляється в Theranos, є обманом.

В умовах змови він зустрічався з низкою співробітників фірми, деякі з яких на той час вже залишили свої посади. За словами Каррейри, всі вони були залякані.

З їхніх розповідей склалася картина жахливої ​​ситуації, в якій людей буквально змушували до фальсифікації, погрожуючи звільненням на умовах розорення.

У 2018 році Джон Каррейра випустив книгу «Хороша кров», яка стала бестселером, а згодом історія Холмс привернула увагу режисерів.