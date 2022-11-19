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В районе Бахмута NASAMS сбил российский истребитель Су-35

В районе Бахмута NASAMS сбил российский истребитель Су-35 (ВИДЕО)

19 ноя 2022, 11:17
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У районі Бахмута за допомогою NASAMS збили новітній російський винищувач Су-35.





За інформацією СтратКому, пілот катапультувався, але не вижив.

Нагадаємо, 8 листопада Пентагон офіційно підтвердив передачу Україні перших двох комплексів протиповітряної оборони NASAMS. Речник Міноборони США Пет Райдер сказав тоді, що Збройні сили України вже застосовують ці системи, працювати з ними українські воїни вчилися у Європі.

У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні впродовж наступних двох місяців. Загалом Вашингтон зобов’язався передати Україні вісім систем NASAMS, шість із них — у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Источник: Ракурс


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