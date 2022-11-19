Женщинам Украины присудили премию имени Джона Маккейна

Премию имени сенатора Маккейна присудили женщинам Украины, фото: HFXforum

https://racurs.ua/n176976-jenschinam-ukrainy-prisudili-premiu-imeni-djona-makkeyna.html

Ракурс

Жінкам України присудили цьогорічну премію імені Джона Маккейна за лідерство на державній службі.

Цю премію в межах Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав син покійного сенатора Джек Маккейн, повідомляє видання «Європейська правда».

У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ складають жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ, — наголосив Маккейн.

Жінок України на форумі представляла дружина президента Олена Зеленська, котра виступила у форматі відеозвернення. У своєму виступі вона, зокрема, згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

Зі свого боку, син покійного сенатора нагадав, що його батько «здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна».

Ця премія щорічно вручається на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, активним учасником якого був Маккейн, особам з будь-якої країни, котрі продемонстрували незвичайне лідерство у прагненні до людської справедливості.

Сенатор Маккейн боровся на війні і в мирний час за свободу, рівність, можливості і демократію — ідеали своєї країни, — зазначається на сайті премії. — Маккейн знав, що є і завжди будуть гідні і мужні люди, які підхоплять його мантію і продовжать його роботу, щоб зробити світ кращим.

Джерело: «Європейська правда»