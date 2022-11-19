Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Олаф Шольц и зенитная установка Gepard, фото: Gazeta.ua

Количество переданных Украине зенитных установок Gepard назвало посольство Германии

19 ноя 2022, 18:29
999

Німеччина з початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.





Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.

Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури, — наголошують у посольстві.

Зенітні установки Gepard призначені для прикриття важливих об'єктів від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Вони оснащені двома 35-мм гарматами та можуть вражати повітряні цілі на дальності до 5,5 км.

Інфографіка: посольство Німеччини в Україні

Нагадаємо, про отримання Україною перших установок Gepard стало відомо у серпні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров