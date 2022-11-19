Количество переданных Украине зенитных установок Gepard назвало посольство Германии

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Олаф Шольц и зенитная установка Gepard, фото: Gazeta.ua
Количество переданных Украине зенитных установок Gepard назвало посольство Германииhttps://racurs.ua/n176975-kolichestvo-peredannyh-ukraine-zenitnyh-ustanovok-gepard-nazvalo-posolstvo-germanii.htmlРакурс
Німеччина з початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.
Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.
Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури, — наголошують у посольстві.
Зенітні установки Gepard призначені для прикриття важливих об'єктів від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Вони оснащені двома 35-мм гарматами та можуть вражати повітряні цілі на дальності до 5,5 км.
Нагадаємо, про отримання Україною перших установок Gepard стало відомо у серпні.
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