Количество переданных Украине зенитных установок Gepard назвало посольство Германии

Олаф Шольц и зенитная установка Gepard, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n176975-kolichestvo-peredannyh-ukraine-zenitnyh-ustanovok-gepard-nazvalo-posolstvo-germanii.html

Ракурс

Німеччина з початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.

Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.

Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури, — наголошують у посольстві.

Зенітні установки Gepard призначені для прикриття важливих об'єктів від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Вони оснащені двома 35-мм гарматами та можуть вражати повітряні цілі на дальності до 5,5 км.

Нагадаємо, про отримання Україною перших установок Gepard стало відомо у серпні.