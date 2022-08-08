Первые немецкие самоходные зенитки Gepard прибыли в Украину

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Ракурс

Перші німецькі зенітні установки Gepard вже прибули в Україну.

Ці комплекси прикриватимуть важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах, повідомило «Військове ТБ України».

Зенітна установка тривалий час була потужним елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились, і зараз використовують в інших країнах світу.

Зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард» вже в Україні серед кращих у своєму класі, стверджують експерти. Вони здатні вражати цілі на відстані від 100 м до 4 км. Екіпаж становить всього три людини: водій, командир і навідник.

Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

«Гепард» почали розробляти в 1960-х роках. Установка базується на шасі танка Leopard 1.

На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км. У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп’ютер, що може приймати дані з інших РЛС, — по суті, бачити ціль поза своєю зоною.

Основний боєкомплект — 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати — 550 пострілів на хвилину, тобто разом — 1,1 тис. пострілів по цілі.

«Гепард» здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Німеччина розв’язала проблему з боєприпасами для зеніток Gepard, які обіцяла Україні. Уряд домовився з постачальником із Норвегії.