Кількість переданих Україні зенітних установок Gepard назвало посольство Німеччини

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Олаф Шольц та зенітна установка Gepard, фото: Gazeta.ua
Кількість переданих Україні зенітних установок Gepard назвало посольство Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n176975-kilkist-peredanyh-ukrayini-zenitnyh-ustanovok-gepard-nazvalo-posolstvo-nimechchyny.htmlРакурс
Німеччина з початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.
Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.
Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури, — наголошують у посольстві.
Зенітні установки Gepard призначені для прикриття важливих об'єктів від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Вони оснащені двома 35-мм гарматами та можуть вражати повітряні цілі на дальності до 5,5 км.
Нагадаємо, про отримання Україною перших установок Gepard стало відомо у серпні.
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