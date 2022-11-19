Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олаф Шольц та зенітна установка Gepard, фото: Gazeta.ua

Кількість переданих Україні зенітних установок Gepard назвало посольство Німеччини

19 лис 2022, 18:29
999

Німеччина з початку повномасштабного російського вторгнення передала Україні 30 зенітних самохідних установок Gepard.





Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй сторінці у Твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.

Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту української критичної інфраструктури, — наголошують у посольстві.

Зенітні установки Gepard призначені для прикриття важливих об'єктів від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Вони оснащені двома 35-мм гарматами та можуть вражати повітряні цілі на дальності до 5,5 км.

Інфографіка: посольство Німеччини в Україні

Нагадаємо, про отримання Україною перших установок Gepard стало відомо у серпні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів