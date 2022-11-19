Збитки від російської ракетної атаки 15 листопада підрахували у Раді

росія 15 листопада завдала масштабного ракетного удару по Україні, скріншот відео

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Масштабна російська ракетна атака, здійснена 15 листопада, завдала українській економіці прямих збитків на суму від 0,5 до 1 млрд дол. США.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє видання «ЛігаБізнесІнформ».

За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави, — зазначив Гетманцев.

Нардеп наголошує, що крім прямих збитків є ще непрямі — коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання. Тож загальні втрати української економіки від російських атак будуть відчутними.

Нагадаємо, за даними Командування повітряних сил ЗСУ, рашисти 15 листопада атакували Україну 96-ма ракетами різних типів, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».

Джерело: «ЛігаБізнесІнформ»