Ущерб от российской ракетной атаки 15 ноября подсчитали в Раде

россия 15 ноября нанесла масштабный ракетный удар по Украине, скриншот видео

https://racurs.ua/n176974-uscherb-ot-rossiyskoy-raketnoy-ataki-15-noyabrya-podschitali-v-rade.html

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Масштабна російська ракетна атака, здійснена 15 листопада, завдала українській економіці прямих збитків на суму від 0,5 до 1 млрд дол. США.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє видання «ЛігаБізнесІнформ».

За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави, — зазначив Гетманцев.

Нардеп наголошує, що крім прямих збитків є ще непрямі — коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання. Тож загальні втрати української економіки від російських атак будуть відчутними.

Нагадаємо, за даними Командування повітряних сил ЗСУ, рашисти 15 листопада атакували Україну 96-ма ракетами різних типів, а також ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» і «Орлан-10».

Джерело: «ЛігаБізнесІнформ»