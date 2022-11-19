Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «FREEДОМ»

https://racurs.ua/ua/n176973-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 19 листопада, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить чотири ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 24 судна, з них 11 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.