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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «FREEДОМ»

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

19 лис 2022, 17:31
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росія станом на сьогодні, 19 листопада, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить чотири ракети.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 24 судна, з них 11 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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