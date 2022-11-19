Ореол довкола галактики Чумацький шлях має іншу форму, ніж вважалося

https://racurs.ua/ua/n176972-spravjniy-vyglyad-nashoyi-galaktyky-vstanovyly-ucheni-infografika.html

Ракурс

Нове дослідження американських вчених розкрило справжню форму дифузної хмари зірок, що оточує диск нашої галактики — зоряного гало, котре містить близько 1% маси всіх зірок Чумацького шляху.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Десятиліттями астрономи вважали, що зоряне гало має здебільшого сферичну форму, як пляжний м’яч — є більш-менш сферичним та однакове в усіх напрямках. Проте сучасні спостереження показали, що воно довгасте і нахилене, дуже схоже на м’яч, який щойно вдарили ногою.

Форма зоряного гало є дуже фундаментальним параметром, який ми щойно виміряли з більшою точністю, ніж це було можливо раніше, — наголошують дослідники. — Є багато важливих наслідків того, що зоряне гало не має сферичної форми, а натомість має форму м’яча для регбі чи цепеліна.

Зоряне гало Чумацького Шляху — це видима частина того, що в більш широкому сенсі називається галактичним гало. У цьому галактичному гало домінує невидима темна матерія, присутність якої можна виміряти лише за допомогою сили тяжіння, якою вона впливає.

Кожна галактика має свій ореол темної матерії, на якому фактично «висить» звичайна, видима матерія. У свою чергу, ця видима матерія утворює зірки та інші видимі галактичні структури.

Вважається, що зоряне гало Чумацького шляху утворилося, коли самотня карликова галактика, яку вчені назвали Gaia-Sausage-Enceladus (GSE), зіткнулася 7−10 млрд років тому з нашою набагато більшою галактикою.

Як наслідок цієї галактичної події зіткнення, карликова галактика була розірвана на частини, а її складові зірки розкидані в гало. Така історія походження пояснює притаманну відмінність зірок зоряного гало від зірок, які сформувалися в Чумацькому шляху.

Нахил зоряного гало вказує на те, що GSE зблизилася з Чумацьким шляхом під кутом падіння, а не прямо.

За час, який минув з моменту злиття галактик, можна було очікувати, що зоряні гало динамічно осядуть у класичній сферичній формі, як це вважалося за попередніми теоріями. Проте структура темної матерії галактичного ореолу сама, ймовірно, перекошена, і через свою гравітацію також утримує зоряне гало нерівномірним.

Нахилене зоряне гало переконливо свідчить про те, що гало темної матерії, що лежить в основі, також нахилене, — наголошують дослідники. — Нахил гало темної матерії може мати значні наслідки для нашої здатності виявляти частинки темної матерії в лабораторіях на Землі.

Джерело: EurekAlert