Новий пакет протиповітряної допомоги Україні анонсував прем'єр Британії

Ріші Сунак, фото: Lauren Hurley

https://racurs.ua/ua/n176971-novyy-paket-protypovitryanoyi-dopomogy-ukrayini-anonsuvav-premier-brytaniyi.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував новий пакет військової протиповітряної допомоги Україні, який включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Про це Сунак сьогодні, 19 листопада, заявив під час перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

Поки ви тиснете на російські війська на полі бою, ваші домівки, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури знищуються з повітря. Щоб допомогти вам захистити себе, ми сьогодні надаємо нову протиповітряну допомогу, зокрема 120 спеціальних зенітних гармат, а також антидронове спорядження, — зазначив прем'єр Британії.

Крім того, за словами Сунака, Британія:

розширює навчальні програми для українських військових і буде навчати військових медиків та військових інженерів;

надасть спеціальне зимове обладнання для українських військових;

надасть гуманітарну допомогу на загальну суму 16 млн фунтів.

За словами прем'єра Британії, він пишається тим, що його країна з початку війни стоїть поруч з Україною.

Сьогодні я прибув, щоб сказати, що Велика Британія буде продовжувати надавати допомогу доти, поки Україна не здобуде миру і безпеки, яких вона потребує і заслуговує, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ»