Ріші Сунак у Києві, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176969-premier-brytaniyi-prybuv-do-kyieva-video.html

Ракурс

До Києва з візитом сьогодні, 19 листопада, прибув новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі з британським прем'єром обговорювалися найважливіші питання як для обох країн, так і для глобальної безпеки.

Зеленський наголошує, що з перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.

Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів, — впевнений президент України.

Зеленський також опублікував відео зустрічі Сунака біля Маріїнського палацу в столиці України.

Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії 25 жовтня, це його перший візит до України на цій посаді.