Ріші Сунака призначено новим прем'єр-міністром Великої Британії

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Ракурс

Ріші Сунака офіційно призначено новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Сунак став 57 очільником уряду країни, повідомляє ВВС News.

Вдень 25 жовтня Сунак зустрівся з королем Карлом ІІІ, який попросив його сформувати новий уряд.

Перед цим Букінгемський палац відвідала Ліз Трасс, яка інформувала монарха про свою відставку з посади британського прем'єра.

Сунак 24 жовтня автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка екс-міністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Потенційні кандидати мали час до 14.00 за Грінвічем (16.00 за Києвом) 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап гонки.

Якщо тільки один кандидат має підтримку 100 торі — він стає прем'єром. Якби кандидатів з підтримкою 100+ було кілька, проводилося б онлайн-голосування членів Консервативної партії.

Борис Джонсон 24 жовтня заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

20 жовтня Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки «не може виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія».

Її критикували за податкові ініціативи, їй довелося змінити міністра фінансів та відмовитися від заявлених бюджетних планів.