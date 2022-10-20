Ліз Трасс йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Фото:

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Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Посадовець зробила це оголошення у четвер, 20 жовтня, біля Даунінг-стріт. Вона заявила, що прийшла на посаду «у період великої економічної та міжнародної нестабільності». Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Я усвідомлюю… що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія, — заявила вона.

За словами Трасс, Британію «надто довго стримували низькі темпи економічного зростання». За її словами, уряд під її керівництвом «оплатив рахунки за енергоносії» і скоротив національне страхування, а також «виклав бачення економіки з низькими податками та високим темпом зростання, яка б скористалася перевагами свобод Brexit».

Трасс вже зустрілась з головою Комітету Гремом Бреді, під час якого домовилась про дату наступних виборів та відзначила, що очолюватиме посаду прем'єра, поки країна не обере наступника. Вибори нового очільника уряду відбудуться вже наступного тижня.

Таким чином Трасс стане прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії. Вона пропрацювала на цій посаді всього 45 днів.

Нагадаємо, Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії й лідером Консервативної партії 5 вересня. Вона стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Джерела: BBC, The Guardian