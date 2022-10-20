Володимир Зеленський запровадив санкції проти близького оточення володимира путіна. Фото:

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Ракурс

Нові санкції проти російської федерації та її громадян ввів у дію президент України Володимир Зеленський.

Глава держави 20 жовтня ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти близького оточення президента російської федерації володимира путіна. Відповідний указ 20 жовтня оприлюднений на офіційному сайті президента.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в тексті документа.

До санкційного списку увійшли 2 тис. 507 фізичних та 1 тис. 374 юридичних особи. Санкції передбачають блокування активів, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти аналогічні дії.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі «24 каналу» заявив, що ці санкції були великою, складною й копіткою роботою.

Після того, як буде публікація цих санкцій, там будуть досить несподівані прізвища олігархів Росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі, — розповів Данілов.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Володимир Зеленський затвердив персональні санкції РНБО проти екс-президента Віктора Януковича та чиновників часів його правління — бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, російського олігарха Олега Дерипаски.