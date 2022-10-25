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Ракурс
Риши Сунака назначен новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак назначен новым премьер-министром Великобритании

25 окт 2022, 13:52
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Ріші Сунака офіційно призначено новим прем'єр-міністром Великої Британії.





Сунак став 57 очільником уряду країни, повідомляє ВВС News.

Вдень 25 жовтня Сунак зустрівся з королем Карлом ІІІ, який попросив його сформувати новий уряд.

Перед цим Букінгемський палац відвідала Ліз Трасс, яка інформувала монарха про свою відставку з посади британського прем'єра.

Сунак 24 жовтня автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка екс-міністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Потенційні кандидати мали час до 14.00 за Грінвічем (16.00 за Києвом) 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап гонки.

Якщо тільки один кандидат має підтримку 100 торі — він стає прем'єром. Якби кандидатів з підтримкою 100+ було кілька, проводилося б онлайн-голосування членів Консервативної партії.

Борис Джонсон 24 жовтня заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

20 жовтня Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки «не може виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія».

Її критикували за податкові ініціативи, їй довелося змінити міністра фінансів та відмовитися від заявлених бюджетних планів.

Источник: Ракурс


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