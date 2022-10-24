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Ракурс
В Британии определили нового лидера правительства

В Британии определили нового лидера правительства

24 окт 2022, 16:08
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Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії та лідером Консервативної партії. Його суперниця Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з перегонів. Їй не вдалося набрати необхідних 100 голосів підтримки.





На цій посаді він замінить Ліз Трасс, яка оголосила про відставку через 45 днів після свого призначення. Вона заявила, що не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

Сунак автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка екс-міністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Потенційні кандидати мали час до 14.00 за Грінвічем (16.00 за Києвом) 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап гонки.

Якщо тільки один кандидат має підтримку 100 торі — він стає прем'єром. Якби кандидатів з підтримкою 100+ було кілька, проводилося б онлайн-голосування членів Консервативної партії.

Сунак офіційно обійме посаду після аудієнції у короля Чарльза III.

Борис Джонсон 24 жовтня заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

Нагадаємо, 20 жовтня Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки «не може виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія».

Її критикували за податкові ініціативи, їй довелося змінити міністра фінансів та відмовитися від заявлених бюджетних планів.

Источник: Ракурс


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