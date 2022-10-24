У Британії визначили нового лідера уряду

https://racurs.ua/ua/n176090-u-brytaniyi-vyznachyly-novogo-lidera-uryadu.html

Ракурс

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії та лідером Консервативної партії. Його суперниця Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з перегонів. Їй не вдалося набрати необхідних 100 голосів підтримки.

На цій посаді він замінить Ліз Трасс, яка оголосила про відставку через 45 днів після свого призначення. Вона заявила, що не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

Сунак автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка екс-міністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Потенційні кандидати мали час до 14.00 за Грінвічем (16.00 за Києвом) 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап гонки.

Якщо тільки один кандидат має підтримку 100 торі — він стає прем'єром. Якби кандидатів з підтримкою 100+ було кілька, проводилося б онлайн-голосування членів Консервативної партії.

Сунак офіційно обійме посаду після аудієнції у короля Чарльза III.

Борис Джонсон 24 жовтня заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

Нагадаємо, 20 жовтня Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, оскільки «не може виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія».

Її критикували за податкові ініціативи, їй довелося змінити міністра фінансів та відмовитися від заявлених бюджетних планів.