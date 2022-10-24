Генштаб показав відео підриву російської БМП з екіпажем

https://racurs.ua/ua/n176089-genshtab-pokazav-video-pidryvu-rosiyskoyi-boyovoyi-mashyny-pihoty-bmp-ta-yiyi-ekipaju.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України показав відео підриву російської бойової машини піхоти (БМП) та її екіпажу. Машина наскочила на міну, залишену саперами-десантниками.