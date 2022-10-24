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Генштаб показав відео підриву російської БМП з екіпажем
Генштаб показав відео підриву російської БМП з екіпажемhttps://racurs.ua/ua/n176089-genshtab-pokazav-video-pidryvu-rosiyskoyi-boyovoyi-mashyny-pihoty-bmp-ta-yiyi-ekipaju.htmlРакурс
Генштаб Збройних сил України показав відео підриву російської бойової машини піхоти (БМП) та її екіпажу. Машина наскочила на міну, залишену саперами-десантниками.
Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Російських окупантів в Україні нищать і нищитимуть всі, доки не заберуться з нашої землі, — йдеться у дописі Генштабу.
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