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Ракурс
Генштаб показал видео подрыва российской БМП и ее экипажа

Генштаб показал видео подрыва российской БМП и ее экипажа

24 окт 2022, 16:02
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Генштаб Збройних сил України показав відео підриву російської бойової машини піхоти (БМП) та її екіпажу. Машина наскочила на міну, залишену саперами-десантниками.





Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Російських окупантів в Україні нищать і нищитимуть всі, доки не заберуться з нашої землі, — йдеться у дописі Генштабу.

Источник: Ракурс


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