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Генштаб показал видео подрыва российской БМП и ее экипажа
Генштаб показал видео подрыва российской БМП и ее экипажаhttps://racurs.ua/n176089-genshtab-pokazal-video-podryva-rossiyskoy-bmp-i-ee-ekipaja.htmlРакурс
Генштаб Збройних сил України показав відео підриву російської бойової машини піхоти (БМП) та її екіпажу. Машина наскочила на міну, залишену саперами-десантниками.
Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України ліквідовано чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Російських окупантів в Україні нищать і нищитимуть всі, доки не заберуться з нашої землі, — йдеться у дописі Генштабу.
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