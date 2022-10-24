Генштаб показал видео подрыва российской БМП и ее экипажа

https://racurs.ua/n176089-genshtab-pokazal-video-podryva-rossiyskoy-bmp-i-ee-ekipaja.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України показав відео підриву російської бойової машини піхоти (БМП) та її екіпажу. Машина наскочила на міну, залишену саперами-десантниками.