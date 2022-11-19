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Ракурс
Риши Сунак в Киеве, скриншот видео

Премьер Британии прибыл в Киев (ВИДЕО)

19 ноя 2022, 15:56
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До Києва з візитом сьогодні, 19 листопада, прибув новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі з британським прем'єром обговорювалися найважливіші питання як для обох країн, так і для глобальної безпеки.

Зеленський наголошує, що з перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.

Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів, — впевнений президент України.

Зеленський також опублікував відео зустрічі Сунака біля Маріїнського палацу в столиці України.

Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії 25 жовтня, це його перший візит до України на цій посаді.

Источник: Ракурс


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