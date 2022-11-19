Ракурсhttps://racurs.ua/
Риши Сунак в Киеве, скриншот видео
Премьер Британии прибыл в Киев (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176969-premer-britanii-pribyl-v-kiev-video.htmlРакурс
До Києва з візитом сьогодні, 19 листопада, прибув новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі з британським прем'єром обговорювалися найважливіші питання як для обох країн, так і для глобальної безпеки.
Зеленський наголошує, що з перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.
Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів, — впевнений президент України.
Зеленський також опублікував відео зустрічі Сунака біля Маріїнського палацу в столиці України.
Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії 25 жовтня, це його перший візит до України на цій посаді.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...