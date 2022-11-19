Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Російський обстріл пошкодив 14 приватних будинків у Краматорську (ФОТО)

19 лис 2022, 16:20
999

У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.





Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.

Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини! — наголошує очільник ОВА.

Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів