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Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко
Російський обстріл пошкодив 14 приватних будинків у Краматорську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176970-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-14-pryvatnyh-budynkiv-u-kramatorsku-foto.htmlРакурс
У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.
Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.
Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини! — наголошує очільник ОВА.
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