Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n176970-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-14-pryvatnyh-budynkiv-u-kramatorsku-foto.html

Ракурс

У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.