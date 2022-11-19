Нічний удар по Запоріжжю залишив без тепла 120 багатоповерхівок

https://racurs.ua/ua/n176955-nichnyy-udar-po-zaporijju-zalyshyv-bez-tepla-120-bagatopoverhivok.html

Ракурс

Внаслідок ракетного обстрілу Запорвжжя пошкоджений центральний трубопровід теплопостачання. Без тепла залишились 123 багатоповерхових будинки, 17 тис. абонентів.

Ракетний обстріл стався увечері 18 листопада. Ракети влучили у промисловий об'єкт.

Відповідні служби працюють над усуненням аварійної ситуації. У 60 будинках подачу теплоносія відновили.

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, — повідомили у Запорізькій ОВА.

Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — субота, 23.00, інформують в ОВА. Температура повітря у Запоріжжі цими днями плюсова — до +10−12.

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