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Ракурс
Ночной удар по Запорожью оставил без тепла 120 многоэтажек

Ночной удар по Запорожью оставил без тепла 120 многоэтажек

19 ноя 2022, 10:13
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Внаслідок ракетного обстрілу Запорвжжя пошкоджений центральний трубопровід теплопостачання. Без тепла залишились 123 багатоповерхових будинки, 17 тис. абонентів.





Ракетний обстріл стався увечері 18 листопада. Ракети влучили у промисловий об'єкт.

Відповідні служби працюють над усуненням аварійної ситуації. У 60 будинках подачу теплоносія відновили.

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, — повідомили у Запорізькій ОВА.

Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — субота, 23.00, інформують в ОВА. Температура повітря у Запоріжжі цими днями плюсова — до +10−12.

Війська рф за добу обстріляли сім українських областей.

  • у Сумській області вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. Інформація про постраждалих та руйнування об'єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються;
  • вночі війська рф завдали ракетний удар по Запоріжжю, попередньо, сімома ракетами. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури;
  • у Дніпропетровській області росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район. Били із «Градів» та важкої артилерії. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автомобілі. Деталі обстрілів уточнюються;
  • у Харківській області минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з росією;
  • у Луганській області минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці;
  • у Донецькій області вночі загарбники обстріляли Курахове. Пошкоджені приватні будинки. Також вночі зафіксовані два удари по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих;
  • у Херсонській області ворог не припиняє застосовувати РСЗВ, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях ЗСУ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

Источник: Ракурс


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