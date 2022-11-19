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Ночной удар по Запорожью оставил без тепла 120 многоэтажек
Ночной удар по Запорожью оставил без тепла 120 многоэтажекhttps://racurs.ua/n176955-nochnoy-udar-po-zaporoju-ostavil-bez-tepla-120-mnogoetajek.htmlРакурс
Внаслідок ракетного обстрілу Запорвжжя пошкоджений центральний трубопровід теплопостачання. Без тепла залишились 123 багатоповерхових будинки, 17 тис. абонентів.
Ракетний обстріл стався увечері 18 листопада. Ракети влучили у промисловий об'єкт.
Відповідні служби працюють над усуненням аварійної ситуації. У 60 будинках подачу теплоносія відновили.
Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, — повідомили у Запорізькій ОВА.
Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — субота, 23.00, інформують в ОВА. Температура повітря у Запоріжжі цими днями плюсова — до +10−12.
Війська рф за добу обстріляли сім українських областей.
- у Сумській області вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. Інформація про постраждалих та руйнування об'єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються;
- вночі війська рф завдали ракетний удар по Запоріжжю, попередньо, сімома ракетами. Пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури;
- у Дніпропетровській області росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район. Били із «Градів» та важкої артилерії. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автомобілі. Деталі обстрілів уточнюються;
- у Харківській області минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з росією;
- у Луганській області минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці;
- у Донецькій області вночі загарбники обстріляли Курахове. Пошкоджені приватні будинки. Також вночі зафіксовані два удари по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих;
- у Херсонській області ворог не припиняє застосовувати РСЗВ, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях ЗСУ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.
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