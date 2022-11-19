Аморальные компромиссы приведут к новой крови — Зеленский о 10 шагах к миру

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Президент України Володимир Зеленський повторив складові української програми мирних переговорів з рф.

Свою думку глава держави озвучив під час у The International Security Forum у Галіфаксі. Зеленський виступив перед учасниками форуму онлайн.

Він вважає, що «не можна назвати миром будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали», бо «аморальні компроміси призведуть до нової крові».

Зеленський озвучив українську формулу миру. Десять пунктів, які назвав президент, повторюют його тези, озвучені під час саміту «Групи двадцяти» цього тижня.

Перше — радіаційна та ядерна безпека. Друге — продовольча безпека. Третє - енергетична безпека. Четверте — звільнення всіх полонених і депортованих. П’яте — виконання Статуту ООН і відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку. Шосте — виведення російських військ і припинення бойових дій. Сьоме — повернення справедливості, тобто трибунал для винних в злочині агресії та компенсація збитків. Восьме — протидія екоциду. Дев’яте — гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації. І десяте — це фіксація закінчення війни, — так Зеленський бачить припинення бойових дій.

Ми виокремлюємо те, з чого складається російська агресія, і пропонуємо партнерам разом демонтувати всі елементи агресії, щоб дати безпеку. Це те, у чому кожен із наших партнерів може проявити своє лідерство, — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський 15 листопада закликав країниG20 виключити росію зі свого складу через вторгнення в Україну. Він також розповів, за яких умов Київ погодиться на мир з москвою. Зеленський наголосив, що росія повинна поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з нашої території та заплатити за завдану шкоду. У своєму зверненні він зазначав, що звертається до G19, а не до G20, натякаючи на те, що організація має виключити росію зі свого складу.

Дискусія про переговори з рф виникла з подачі росіян, їхніх пропагандистів, а також заяв частини американських військових і на тлі візитів директора ЦРУ Вільяма Бернса до рф і Києва.