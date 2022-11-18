Переговоры с рф создадут условия, при которых путин задумается о возобновлении наступления

https://racurs.ua/n176934-peregovory-s-rf-sozdadut-usloviya-pri-kotoryh-putin-zadumaetsya-o-vozobnovlenii-nastupleniya-isw.html

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Відновлене російське вторгнення в лютому 2022 року після восьми років смертоносного «припинення вогню» після перших російських вторгнень 2014 року демонструє, що президент росії путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

Опір України вторгненню цього року свідчить про те, що українці легко не здадуться. Конфлікт нерозв’язний, поки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цієї реальності. Вони можуть лише створити умови, за яких путін або наступник путіна задумається про відновлення наступу на незалежність України, — заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У звіті ISW за 18 листопада аналітики нагадують, що вогонь не припинявся під час так званого «припинення вогню» з 2014 по 2022 роки — російські війська протягом цього періоду здійснювали постійні військові атаки на українські позиції, а путін використовував російську військову присутність в Україні як важіль для тиску на Київ.