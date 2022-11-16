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Американские СМИ написали о визите директора ЦРУ в Киев

Директор ЦРУ прибыл в Киев — СМИ

16 ноя 2022, 08:40
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Директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада перебував у Києві та зустрічався з Володимиром Зеленським.





Washington Post повідомила, що у Києві Бернс «зміцнив прихильність США до надання підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії».

Джерело видання в адміністрації США розповіло, що під час ракетного обстрілу Києва Бернс перебував у приміщенні американського посольства.

Співрозмовник газети не пов’язує вчорашній ракетний удар Україною з візитом Бернса.

А ось CNN із посиланням на офіційного представника США повідомила, що директор ЦРУ Вільям Бернс має найближчим часом зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та з представниками української розвідки у Києві.

Бернс, за версією цього видання, прибув до столиці України ще у вівторок.

Напередодні вже другого за цей місяць візиту до Києва директор ЦРУ мав особисту зустріч з очільником російської розвідки Сергієм Наришкіним в Анкарі. У Кремлі заявили, що переговори були ініціативою американської сторони. Білий дім заявив, що Бернс не вів переговори щодо закінчення війни в Україні.

Источник: Ракурс


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