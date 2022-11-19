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Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко
Российский обстрел повредил 14 частных домов в Краматорске (ФОТО)https://racurs.ua/n176970-rossiyskiy-obstrel-povredil-14-chastnyh-domov-v-kramatorske-foto.htmlРакурс
У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.
Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.
Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини! — наголошує очільник ОВА.
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