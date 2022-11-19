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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

Российский обстрел повредил 14 частных домов в Краматорске (ФОТО)

19 ноя 2022, 16:20
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У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.





Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.

Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини! — наголошує очільник ОВА.

Наслідки російського обстрілу, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


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