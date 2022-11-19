Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n176970-rossiyskiy-obstrel-povredil-14-chastnyh-domov-v-kramatorske-foto.html

Ракурс

У місті Краматорську Донецької області 14 приватних будинків було пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани, — зазначив Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, на місці працюють рятувальники та поліція.