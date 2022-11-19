Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
росія здійснила найбільшу в історію емісію боргових зобов’язань за один день

росія здійснила найбільшу в історію емісію боргу за один день — потрібні гроші на війну

19 лис 2022, 11:06
999

16 листопада росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (це приблизно 13,6 млрд дол. США). Так вона підтримує збільшення витрат на оборону, які значно зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.





Це важливо для росії, оскільки випуск боргів є ключовим механізмом підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну, — констатує розвідка Великої Британії у звіті 19 листопада.

Заявлені витрати рф на «національну оборону» на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд дол.). Це на 40% більше попереднього бюджету на 2023 рік, оголошеного у 2021 році.

Британські військові нагадують, що випуск боргових зобов’язань є дорогим у періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, свідчить про те, що міністерство фінансів росії вважає поточні умови відносно сприятливими, але очікує дедалі більш невизначеного фінансового середовища в наступному році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів