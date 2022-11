16 листопада росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (це приблизно 13,6 млрд дол. США). Так вона підтримує збільшення витрат на оборону, які значно зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

Заявлені витрати рф на «національну оборону» на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд дол.). Це на 40% більше попереднього бюджету на 2023 рік, оголошеного у 2021 році.

Британські військові нагадують, що випуск боргових зобов’язань є дорогим у періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, свідчить про те, що міністерство фінансів росії вважає поточні умови відносно сприятливими, але очікує дедалі більш невизначеного фінансового середовища в наступному році.

