росія здійснила найбільшу в історію емісію боргових зобов’язань за один день

https://racurs.ua/ua/n176958-rosiya-zdiysnyla-naybilshu-v-istoriu-emisiu-borgu-za-odyn-den-potribni-groshi-na-viynu.html

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16 листопада росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов’язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (це приблизно 13,6 млрд дол. США). Так вона підтримує збільшення витрат на оборону, які значно зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

Це важливо для росії, оскільки випуск боргів є ключовим механізмом підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну, — констатує розвідка Великої Британії у звіті 19 листопада.

Заявлені витрати рф на «національну оборону» на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд дол.). Це на 40% більше попереднього бюджету на 2023 рік, оголошеного у 2021 році.

Британські військові нагадують, що випуск боргових зобов’язань є дорогим у періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, свідчить про те, що міністерство фінансів росії вважає поточні умови відносно сприятливими, але очікує дедалі більш невизначеного фінансового середовища в наступному році.