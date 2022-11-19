2,4 тыс. электрогенераторов передала Украине Германия

Германия передаёт Украине тысячи генераторов электроэнергии, фото: Посольство Германии в Украине

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Німеччина вже передала Україні щонайменше 2 тис. 430 електрогенераторів у зв’язку з руйнуванням інфраструктури російськими ударами.

Ці пристрої використовують, зокрема, для обладнання громадських пунктів обігріву, а також для забезпечення стабільної роботи лікарень, соціальних об'єктів і водопровідних підприємств. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Крім того, міністерство економіки Німеччини також надало 40 млн євро на модернізацію української енергомережі.

Також, за даними уряду Німеччини, вже визначено, що 12 млн євро надійдуть для енергозабезпечення Львова та інших українських міст у 2023 році, а Німецьке товариство міжнародного співробітництва закупить ще тисячу генераторів.

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія повідомляла, що 17 країн Євросоюзу направили в Україну 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Джерело: Spiegel