Украинская энергосистема страдает от российских ракетных ударов

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Тим українцям, які можуть собі це дозволити, слід розглянути можливість переїзду до настання зими, щоб знизити навантаження на енергетичну систему.

Чергова масовано російська ракетна атака може вивести з ладу всю енергосистему. Про це в інтерв’ю BBC заявив голова найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тимченко.

Це не надзвичайна ситуація, коли потрібно негайно евакуюватися, але нам потрібно організувати все так, щоб споживання було максимально ефективним. Якщо ви споживатимете менше, то госпіталі з пораненими солдатами гарантовано отримуватимуть електрику, — наголосив він.

Раніше в Кабміні заявили, що нещодавні удари російських ракет вивели майже половину енергетичної мережі України. Тимченко, чия компанія постачає понад чверть електроенергії в Україні, каже, що система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.

Пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому будь-який спосіб скорочення споживання — включно з виїздом з країни — слід розглядати як допомогу Україні виграти війну проти росії, наголошує Тимченко.

Джерело: BBC