Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен

https://racurs.ua/n176965-gorod-sputnik-hmelnickoy-aes-polnostu-obestochen.html

Ракурс

Місто-супутник Хмельницької АЕС Нетішин повністю залишилося без електроенергії. До мережі підключена лише критична інфраструктура, повідомляють у міській раді.

Аварійне відключення відбулося по всій території міста на невизначений термін. Наразі, як повідомляють місцеві, світло почало з’являтися в окремих районах.

Утім, влада попереджає містян: аварійні відключення відбуватимуться і надалі, надані раніше обленерго орієнтовні графіки не діятимуть.

Нагадаємо, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00.00 до 02.00 та з 8.00 до 00.00 будуть застосовуватись планові відключення.

Додаткові аварійні відключення «Укренерго» не прогнозувало.

Обмеження споживання — це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.