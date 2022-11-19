Блекаут у Києві - у ДТЕК розкрили сценарії розвитку ситуації

https://racurs.ua/ua/n176951-blekaut-u-kyievi-u-dtek-rozkryly-scenariyi-rozvytku-sytuaciyi.html

Ракурс

Повне відключення електроенергії в Києві можливе, проте не триватиме надто довго.

Про це повідомив 19 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За словами посадовця, блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Утім, якщо система включиться протягом наступних кількох годин, навіть тоді, коли холодно, — нічого страшного не станеться.

Гірше, якщо ми не зможемо систему включити. Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як обʼєктів генерації, так і підстанцій, що дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається, — каже Сахарук.

Водночас ймовірність такого сценарію невисока.

19 листопада, у всіх регіонах України з 00.00 до 02.00 та з 8.00 до 00.00 будуть застосовуватись планові відключення.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Обмеження споживання — це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Цієї зими ми маємо проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті. Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np, — йдеться у повідомленні енергетиків.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

«Ракурс» повідомляв, що 18 листопада енергетикам вдалося збалансувати енергосистему, тож відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.