«Укренерго» вдалося збалансувати енергосистему, ДТЕК анонсує відключення за графіками

https://racurs.ua/ua/n176942-ukrenergo-vdalosya-zbalansuvaty-energosystemu-dtek-anonsuie-vidkluchennya-za-grafikamy.html

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«Укренерго» вдалося збалансувати енергосистему.

Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі, — повідомила компанія ДТЕК.

Раніше «Укренерго» заперечила і назвала фейком інформацію щодо можливого повного чи часткового знеструмлення країни з 17 листопада, що з’явилася «у сумнівних телеграм-каналах». За повідомленням, це один із можливих «вкидів» для того, «щоб посіяти паніку серед українського населення».

У Києві сьогодні анонсували екстрені відключення світла. У ДТЕК повідомляли, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що через російські ракетні удари з ладу вийшло майже 50% української енергосистеми. За його словами, лише протягом 15 листопада росія випустила українськими містами близько 100 ракет. У таких умовах Україна потребує додаткової підтримки європейських партнерів — як у сфері енергетики, так і фінансового плану.