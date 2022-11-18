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Ракурс
«Укрэнерго» удалось сбалансировать энергосистему, ДТЭК анонсирует отключения по графикам

«Укрэнерго» удалось сбалансировать энергосистему, ДТЭК анонсирует отключения по графикам

18 ноя 2022, 19:46
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«Укренерго» вдалося збалансувати енергосистему.





Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті ДТЕК Київські електромережі, — повідомила компанія ДТЕК.

Раніше «Укренерго» заперечила і назвала фейком інформацію щодо можливого повного чи часткового знеструмлення країни з 17 листопада, що з’явилася «у сумнівних телеграм-каналах». За повідомленням, це один із можливих «вкидів» для того, «щоб посіяти паніку серед українського населення».

У Києві сьогодні анонсували екстрені відключення світла. У ДТЕК повідомляли, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що через російські ракетні удари з ладу вийшло майже 50% української енергосистеми. За його словами, лише протягом 15 листопада росія випустила українськими містами близько 100 ракет. У таких умовах Україна потребує додаткової підтримки європейських партнерів — як у сфері енергетики, так і фінансового плану.

Источник: Ракурс


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