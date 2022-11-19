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Місто-супутник Хмельницької АЕС повністю знеструмлене
Місто-супутник Хмельницької АЕС повністю знеструмленеhttps://racurs.ua/ua/n176965-misto-suputnyk-hmelnyckoyi-aes-povnistu-znestrumlene.htmlРакурс
Місто-супутник Хмельницької АЕС Нетішин повністю залишилося без електроенергії. До мережі підключена лише критична інфраструктура, повідомляють у міській раді.
Аварійне відключення відбулося по всій території міста на невизначений термін. Наразі, як повідомляють місцеві, світло почало з’являтися в окремих районах.
Утім, влада попереджає містян: аварійні відключення відбуватимуться і надалі, надані раніше обленерго орієнтовні графіки не діятимуть.
Нагадаємо, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00.00 до 02.00 та з 8.00 до 00.00 будуть застосовуватись планові відключення.
Додаткові аварійні відключення «Укренерго» не прогнозувало.
Обмеження споживання — це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.
Цієї зими ми маємо проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті. Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np, — йдеться у повідомленні енергетиків.
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