Задержанный помощник «министра» самопровозглашенной ЛНР. Фото: СБУ

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СБУ провела спецоперацію щодо викриття ще одного керівника терористичної організації Луганська народна республіка.

Цей зловмисник у 2014 році воював проти сил АТО на Донбасі. Зрадника з позивним Сотий затримали у Київській області. Це сепаратист після подій 2014 року переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. А «залягти на дно» він вирішив на Київщині, де його й схопили. Про це 21 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що бандит входив до складу керівництва бойовиків ОРЛО й перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб. Окупанти призначили його «помічником міністр мвс ЛНР», також у Луганську він командував філіалом російського СОБРУ — специального отряда быстрого реагирования".

Цей зловмисник координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території окупованого Криму. А в 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.

З’ясувалося, що сепаратист не лише збирав дані про співробітників СБ України й планував передати їх ворогу, але й створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які «здавали» йому місця дислокації та переміщення підрозділів АТО на Донбасі.

Всю здобуту інформацію ворожий агент зливав так званому главі парламенту ЛНР олексію карякіну, «міністру мвс лнр» ігорю корнету та «военному коменданту» захопленого Луганська сергію грачову з позивним Грач.

Українська спецслужба зафіксувала факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового. Цю інформацію загарбники використовували для обстрілів та підготовки засідок.

Також бойовик охороняв росіян, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів для проголошення вигаданих кремлем ЛНР та ДНР.

Підозрюваному вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 16 листопада СБУ виявила у звільненому від ворога Херсоні засекречені документи федеральної служби безпеки рф, а в цих документах містилася інформація про російських агентів-зрадників. Ці особи співпрацювали з ворогом під час окупації обласного центру.