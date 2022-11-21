The New York Times подтвердила подлинность видео с якобы убийством пленных солдат рф, но обстоятельства смерти установить нельзя

https://racurs.ua/n177039-the-new-york-times-podtverdila-podlinnost-video-s-yakoby-ubiystvom-plennyh-soldat-rf.html

Ракурс

The New York Times підтвердила автентичність відео з нібито вбивством російських військовополонених, але обставини смерті з відео встановити не можна, пояснює газета.

New York Times проаналізував усі відео з Макіївки та запропонував свою версію подій. Ось головне з розслідування:

До появи людини в чорному у дворі сільського будинку українських військових четверо: один лежить з кулеметом на землі і цілиться в сарай, звідки виходять беззбройні російські військові та лягають обличчям у землю у дворі (на землі не менше 6 осіб, усі військові живі); другий український військовий стоїть за кулеметником, третій ходить по двору з гвинтівкою в руках, четвертий лежить на землі та оглядає тіло — ймовірно, мертвого російського солдата.

Російський військовий у чорному, який стріляв в українців, ймовірно, вбитий на місці, він лежить в тій же стороні, звідки відкрив вогонь. Біла цегляна стіна, через яку він з’явився, пошкоджена, можливо, вогнем у відповідь українських сил.

Медичний радник доктор Рохіні Хаар із Physicians for Human Rights вважає, що більшість російських військових були вбиті пострілами в голову, коли лежали без зброї з витягнутими руками або з руками за головою.

Робити висновки тільки на основі наявних відеодоказів важко, зазначає експерт із кримінального переслідування воєнних злочинів в Утрехтському університеті Іва Вукусіч. За її словами, якщо російських військових розстріляли під час стрілянини, це не обов’язково є злочином. Але якщо російський військовий у чорному симулював капітуляцію та обдурив українських військових — це також може бути класифіковано як воєнний злочин та переслідуватись відповідно до Женевських конвенцій.

Минулого тижня відеозаписи з Макіївки викликали обурення проросійських воєнкорів та російських державних ЗМІ. Російська рада з прав людини заявила, що надішле відео до міжнародних організацій, Слідчий Комітет порушив кримінальну справу.

Україна пообіцяла провести власне розслідування. На першому відео українські військові беруть у полон людей, одягнених у російську форму. NYT звертає увагу, що бійці ЗСУ стоять розслаблено і не ціляться у полонених.

Нагадаємо, відео різко обривається, коли у кадрі з’являється ще одна людина і лунає звук, схожий на постріл.

На другому записі над тим самим місцем показані тіла 12 солдатів, поруч видно сліди крові. Що сталося у проміжок між двома відеозаписами — невідомо. NYT пише, що останній російський військовий, який вийшов з дому, ймовірно, спробував чинити опір і почав стрілянину.

росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту. Українські правоохоронці ще вивчають відео. Уповноважений ВР з прав людини зробив попередній висновок: війська рф інсценували здачу в полон та відкрили вогонь. У такому випадку, вогонь у відповідь не є воєнним злочином, зазначив він.