россия обвинила Украину в убийстве пленных — подлинность видео не подтверждена

Міноборони рф звинуватило Збройні сили України у розстрілі військовополонених після появи у мережі двох резонансних відео.

Росіяни вимагають від міжнародних організацій «провести ретельне розслідування» нібито «розстрілу російських військовополонених».

У телеграм-каналі відомства з’явилося звернення представниці МЗС марії захарової. Вона заявила, що українська сторона порушила норми міжнародного гуманітарного права — зокрема, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

росія звинуватила ЗСУ у масовому розстрілі російських військовополонених у Макіївці на Луганщині: це місто, яке знаходилося під контролем «так званої лнр, українські військові взяли в середу, 16 листопада.

Слідком рф вже встиг відкрити кримінальну справу. Підставою для порушення справи стали два відеоролики, розповсюджені телеграм-каналами.

На першому ролику видно, як російські військові здаються. Військові з жовтими пов’язками тримають їх на прицілі, один з них лежить з кулеметом напоготові. Потім на відео чуються постріли і ролик різко обривається.

#Ukranian fighters recorded themselves executing a large group of #Russians that were taken #POWpic.twitter.com/bDX07SfXwF