россия обвинила Украину в убийстве пленных — подлинность видео не подтверждена

https://racurs.ua/n176944-rossiya-obvinila-ukrainu-v-ubiystve-plennyh-podlinnost-video-ne-podtverjdena.html

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Міноборони рф звинуватило Збройні сили України у розстрілі військовополонених після появи у мережі двох резонансних відео.

Росіяни вимагають від міжнародних організацій «провести ретельне розслідування» нібито «розстрілу російських військовополонених».

У телеграм-каналі відомства з’явилося звернення представниці МЗС марії захарової. Вона заявила, що українська сторона порушила норми міжнародного гуманітарного права — зокрема, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Вимагаємо від міжнародних організацій засудити цей кричущий злочин, провести його ретельне розслідування, — йдеться у повідомленні міністерства.

росія звинуватила ЗСУ у масовому розстрілі російських військовополонених у Макіївці на Луганщині: це місто, яке знаходилося під контролем «так званої лнр, українські військові взяли в середу, 16 листопада.

Слідком рф вже встиг відкрити кримінальну справу. Підставою для порушення справи стали два відеоролики, розповсюджені телеграм-каналами.

На першому ролику видно, як російські військові здаються. Військові з жовтими пов’язками тримають їх на прицілі, один з них лежить з кулеметом напоготові. Потім на відео чуються постріли і ролик різко обривається.

На другому ролику, ймовірно знятим з дрона в тому самому місці, видно розстріляні тіла одинадцяти військовослужбовців.

Справжність відеозаписів із незалежних джерел не підтверджена. Коли вони зроблені, також незрозуміло.

Відео ще 13 листопада опублікував український телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» за підписом: «Результат роботи 120 мм міномета», повідомляє The Insider.

Видання попросило прокоментувати відео офіцера українських сил спеціальних операцій. На його думку, те, що сталося, відповідає логіці бою: українські бійці — на відео їх кілька людей — могли загинути, якби російський військовий раптово відкрив вогонь з-за рогу. Полонені, які лежали на землі, у цей момент також могли розпочати діяти.