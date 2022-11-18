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росія звинуватила Україну у вбивстві полонених
росія звинуватила Україну у вбивстві полонених — справжність відео не підтвердженаhttps://racurs.ua/ua/n176944-rosiya-zvynuvatyla-ukrayinu-u-vbyvstvi-polonenyh-spravjnist-video-ne-pidtverdjena.htmlРакурс
Міноборони рф звинуватило Збройні сили України у розстрілі військовополонених після появи у мережі двох резонансних відео.
Росіяни вимагають від міжнародних організацій «провести ретельне розслідування» нібито «розстрілу російських військовополонених».
У телеграм-каналі відомства з’явилося звернення представниці МЗС марії захарової. Вона заявила, що українська сторона порушила норми міжнародного гуманітарного права — зокрема, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Вимагаємо від міжнародних організацій засудити цей кричущий злочин, провести його ретельне розслідування, — йдеться у повідомленні міністерства.
росія звинуватила ЗСУ у масовому розстрілі російських військовополонених у Макіївці на Луганщині: це місто, яке знаходилося під контролем «так званої лнр, українські військові взяли в середу, 16 листопада.
Слідком рф вже встиг відкрити кримінальну справу. Підставою для порушення справи стали два відеоролики, розповсюджені телеграм-каналами.
На першому ролику видно, як російські військові здаються. Військові з жовтими пов’язками тримають їх на прицілі, один з них лежить з кулеметом напоготові. Потім на відео чуються постріли і ролик різко обривається.
#Ukranian fighters recorded themselves executing a large group of #Russians that were taken #POWpic.twitter.com/bDX07SfXwF— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) November 18, 2022
На другому ролику, ймовірно знятим з дрона в тому самому місці, видно розстріляні тіла одинадцяти військовослужбовців.
Справжність відеозаписів із незалежних джерел не підтверджена. Коли вони зроблені, також незрозуміло.
Відео ще 13 листопада опублікував український телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» за підписом: «Результат роботи 120 мм міномета», повідомляє The Insider.
Видання попросило прокоментувати відео офіцера українських сил спеціальних операцій. На його думку, те, що сталося, відповідає логіці бою: українські бійці — на відео їх кілька людей — могли загинути, якби російський військовий раптово відкрив вогонь з-за рогу. Полонені, які лежали на землі, у цей момент також могли розпочати діяти.
Я думаю, російський військовий спробував звільнити своїх бійців. Він оцінив ситуацію, свої шанси, подумав, що має можливість звільнити їх та прийняв бій. Це війна, обидві сторони роблять продумані ходи. Тут нікого не можна звинуватити у порушенні правил та звичаїв ведення війни. Одне з правил ведення ближнього бою каже: якщо частина підрозділу склала зброю, але повністю підрозділ не здалося, воно підлягає знищенню під час прямого бойового зіткнення. Тобто частина склала зброю, частина не склала, підрозділ вважається знищеним або знищеним цілком. Все відбувалося як бойове зіткнення. Це не було стратою, — стверджує неназваний співрозмовник The Insider.
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