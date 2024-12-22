На Купянском направлении 14 бригада уничтожила бронетанковую группу россиян

https://racurs.ua/n202411-na-kupyanskom-napravlenii-14-brigada-unichtojila-bronetankovuu-gruppu-rossiyan-video.html

Ракурс

На Куп’янському напрямку 14 окрема механізована бригада імені князя Романа знищила бронетанкову групу противника.

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Для атаки ворог залучив п’ять одиниць бронетехніки: два танки та три БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно.

Вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення дронами.

Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці повністю знищені без можливості відновлення.

Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано.