Associated Press уволило корреспондента, указавшего принадлежность к россии упавшей в Польше ракеты

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Агентство Associated Press звільнило кореспондента Джеймса ЛаПорту, який написав у новині про вибух у польському селі Пшеводув, що ракета, яка впала на сході країни, була російською.

Про це з посиланням на джерела пишуть The Washington Post і Daily Beast. За даними видань, 35-річний ЛаПорт був звільнений за результатами короткого внутрішнього розслідування.

Daily Beast уточнює, що зазвичай AP ставить новину лише якщо інформацію підтвердили щонайменше два джерела. Винятком може бути лише матеріал, що виходить «від авторитетної особи, яка надає настільки докладну інформацію, що не виникає сумнівів щодо її точності». ЛаПорта послався лише на одне джерело — «високопоставленого співробітника розвідки США».

Представник агентства не став коментувати звільнення журналіста, а лише написав, що «суворі редакційні стандарти та практика мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, справедливими та заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів та застосовуємо їх, зокрема щодо використання анонімних джерел».

Однак внутрішні повідомлення AP, з якими ознайомилися журналісти The Washinton Post, демонструють «певну плутанину та нерозуміння під час підготовки» нотатки. Зокрема, за даними The Washinton Post, ЛаПорта повідомив про слова американського чиновника, після чого уточнив у редакторів, чи слід дочекатися підтвердження з іншого джерела або повідомлення від офіційних осіб Польщі. Другий редактор зазначила, що проголосувала за публікацію наявної інформації, зазначивши: «Я не можу уявити, щоб представник американської розвідки помилився в цьому».

21 листопада стало відомо, що польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, унаслідок якого загинули двоє чоловіків.

Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України, — повідомила Rzeczpospolita.

Попередньо встановлено, що деталі, знайдені на місці вибуху у Пшеводуві, належать радянській ракеті С-300, а такі є в українській ППО. Як підкреслили джерела видання, чому український снаряд не здійснив самознищення після того, як йому не вдалося збити російську ракету, ще доведеться з’ясувати польській прокуратурі.