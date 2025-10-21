В Польше автобус протаранил джип армии США — есть пострадавшие

В Польше автобус протаранил внедорожник армии США. Фото:

https://racurs.ua/n209802-v-polshe-avtobus-protaranil-djip-armii-ssha-est-postradavshie.html

ДТП за участю машин армії США трапилася на території Польщі.

Увечері у понеділок, 20 жовтня, у місті Височка Познанського повіту пасажирський автобус протаранив позашляховик американських військових. Постраждали четверо солдатів США та водій автобуса. Військових госпіталізували. Про це повідомила Державна пожежна служба в Познані.

Тим часом польське медіа TVP поінформувало, що водій автобуса врізався в американську військову автівку, яка зупинилася на крайній правій стороні дороги. Внаслідок удару джип зʼїхав і пошкодив ще три військові транспортні засоби.

Нагадаємо, 17 жовтня в Одеській області біля села Сухий Лиман вантажний автомобіль протаранив пересувний блокпост. Загинули двоє військовослужбовців 34 і 36 років.

Водій заявив, що він не помітив людей у військовій формі на дорозі. Перевірка шофера на стан сп’яніння показала, що він тверезий.